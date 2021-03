Источник материала: Хартия'97

Певица Граймс заработала шесть миллионов долларов за 20 минут 1 2.03.2021, 20:10

Певица продала произведения искусства в виде NFT-токенов.

Канадская певица Граймс за 20 минут заработала шесть миллионов долларов, продав на аукционе коллекцию цифрового искусства WarNymph. Как сообщает The Verge , картины она продавала в виде NFT-токенов.

NFT-токены – это тип цифровых активов, созданный на блокчейне, который позволяет купить право собственности на товар, который существует исключительно в интернете.

Граймс продала на аукционе Nifty Gateway коллекцию из 10 рисунков. Некоторые из них продавались в единственном экземпляре, а некоторые – тиражом в несколько тысяч копий. Самым дорогим из них стал рисунок Death of the Old, на котором изображены летающие херувимы, крест и меч, а также звучит песня Граймс. Стоимость картины составила 389 тысяч долларов.

Кроме того, были проданы две картины Earth и Mars (Земля и Марс соответственно), каждая из которых была представлена несколькими тысячами экземпляров, стоимостью 7500 долларов за каждую. К концу торгов общая стоимость проданных копий составила 5,18 миллиона долларов.

Как отмечает издание, популярность NFT-токенов резко возросла в последние недели. Граймс – не единственный деятель искусства, который продает свои работы таким образом. Так, в прошлом году цифровой художник Beeple заработал таким образом 3,5 миллиона долларов. Создатель анимированного кота Nyan Cat смог получить за него 600 тысяч долларов, а электронный музыкант 3LAU на прошлых выходных смог заработать 11 миллионов долларов на продаже альбома.

