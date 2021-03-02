Главному редактору «Вольного города» вернули компьютер - майор милиции привез технику домой

Сотрудникам кричевской милиции не удалось обвинить журналиста Сергея Неровного в проведении несанкционированного массового мероприятия.









Главному редактору «Вольного города» вернули компьютер

Сергей Неровный





Майор милиции Эдуард Кравцов 1 марта привез компьютер Неровного прямо на квартиру журналиста. Перед этим главного редактора «Вольного города» 26 марта вызвали в Кричевский РОВД, где майор Кравцов провел с журналистом беседу и составил протокол опроса.





Во время беседы сотрудник милиции пояснил, что, как показала экспертиза, снимок группы жителей Кричева, стоящих с бело-красно-белым флагом напротив райисполкома, — фотомонтаж, сделанный не на компьютере Неровного.





Вечером 14 января в квартиру главного редактора Кричевской малотиражной газеты «Вольный город» Сергея Неровного пришли сотрудники милиции для проведения осмотра жилого помещения. Постановление, которое они предъявили, подписано прокурором Кричевского района Леонидом Палевичем.





Основанием для проведения осмотра в квартире стала размещенная в одном из телеграмм-каналов фотография группы жителей райцентра, стоящих с бело-красно-белым флагом напротив райисполкома. Среди участников акции сотрудники милиции якобы увидели человека, очень похожего на Неровного.





Сам Сергей Неровный сразу же заявил, что не имеет никакого отношения к этому снимку, и предположил, что это фотомонтаж.





Сотрудники Кричевского РОВД Эдуард Кравцов и Сергей Егоров забрали у Неровного компьютер, хотя он не давал на это своего согласия. При этом не оставили никакого документа об изъятии техники, только сообщили, что забирают «на экспертизу».





4 февраля журналиста вызвали в Кричевский РОВД. Там в течение полутора часов сотрудники милиции проводили с ним профилактическую беседу.





По словам Сергея Неровного, во время беседы 26 февраля майор Кравцов также сообщил, что на его компьютере эксперты нашли 3 фотографии с изображением запрещенного телеграмм-канала. Журналист объяснил, что эти фотографии были сняты задолго до запрета этого телеграмм-канала, и случайно остались в его архиве. Несмотря на это, сотрудник милиции все равно составил протокол опроса, так как усмотрел в старых снимках «состав правонарушения».





Журналист отметил, что в кабинете Кравцова он увидел еще несколько системных блоков компьютеров, которые также привезли с экспертизы. Согласно информации Неровного, по «делу о фотографии» на экспертизу забирали компьютеры у нескольких жителей Кричева.



