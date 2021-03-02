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За незаконный ввоз иностранцев в Беларусь теперь будут отвечать и физлица
Источник материала: Партизан
В Беларуси после вступления в силу новой редакции Кодекса об административных правонарушениях изменилась ответственность за незаконный ввоз на территорию страны иностранцев.
Теперь ответственность за такое правонарушение будут нести не только юрлица и индивидуальные предприниматели, но и физлица, сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете,
"Теперь за незаконный ввоз лиц в Беларусь (статья 24.56 КоАП) будут нести ответственность еще и физические лица. Штраф за такое нарушение будет достигать двадцати базовых величин (Br580)", - проинформировали в ГПК.
Ранее к ответственности привлекались только индивидуальные предприниматели и юридические лица, например, осуществляющие пассажирские перевозки.
В ГПК отметили, что водитель должен убедиться в законности въезда иностранцев на территорию Беларуси. У иностранцев должны быть действительные, непросроченные и неповрежденные паспорта.
Если на границе выяснится, что у иностранцев нет необходимых документов, их перевозчик будет привлечен к административной ответственности.
"Это правило касается и въезда из России", - подчеркнули в ГПК.
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В Беларуси после вступления в силу новой редакции Кодекса об административных правонарушениях изменилась ответственность за незаконный ввоз на территорию...
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