ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси +5 новых политзаключенных / @viasna96

02.03.2021 20:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Среди них — гражданин РФ



В Беларуси политзаключенными признали еще 5 человек. Это Руслан Линник, Виктор Царикевич, Игорь Копанайко (РФ), Ян Рымарев и Юрий Костюксообщает spring96.org. 

Всего в нашей стране уже 262 политзаключенных.

В своем заявлении правозащитное сообщество признает упомянутые приговоры "политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения". Оно требует немедленного освобождения политзаключенных и прекращения уголовного преследования.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Яркое начало весны. 7 фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by