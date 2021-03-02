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В Беларуси +5 новых политзаключенных / @viasna96
Источник материала: Партизан
Среди них — гражданин РФ
В Беларуси политзаключенными признали еще 5 человек. Это Руслан Линник, Виктор Царикевич, Игорь Копанайко (РФ), Ян Рымарев и Юрий Костюк,
Всего в нашей стране уже 262 политзаключенных.
В своем заявлении правозащитное сообщество признает упомянутые приговоры "политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения". Оно требует немедленного освобождения политзаключенных и прекращения уголовного преследования.
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Среди них — гражданин РФ
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