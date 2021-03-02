«Белавиа» возобновляет полеты в Батуми

С 30 марта «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Батуми — Минск, сообщает пресс-служба авиакомпании.





Полеты по данному направлению стартуют с двух рейсов в неделю: из Минска — по вторникам и пятницам, из Батуми — по средам и субботам. К началу летнего сезона количество рейсов «Белавиа» планирует увеличить до семи в неделю.

Прилетающим в Грузию необходимо предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации. Тест придется повторить и по прилету.