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Певица Маргарита Левчук и блогер Анна Бонд высказались о приговоре журналисту и врачу
Источник материала: Tut.by
Сегодня
Белорусская оперная певица Маргарита Левчук,
— В суде Московского района вынесли приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину, которые публично опровергли версию властей о том, что убитый Роман Бондаренко был пьян. Обвиняли честных людей по части 3 статьи 178 УК — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Катерина Борисевич — 6 месяцев колонии общего режима и 100 базовых штрафа, Артем Сорокин — 2 года колонии с отсрочкой на 1 год. Штраф — 50 базовых. Судья — Светлана Бондаренко, Гособвинитель — Людмила Иваненко.
Белорусский стендап-комик Дима Нарышкин, один из создателей StandUp Comedy Hall написал в Facebook:
— Суд не осмелился лишить возможности работать по профессии Катю и Артема потому что они выполняли профессионально свой долг. Тогда вопрос, за что срок то???
Блогер Анна Бонд написала, что «все это до слез».
— Какие светлые люди и как несправедливо. Ранее в личку мне писали однокурсники Артема и говорили, что он достойный человек. Сил семьям и ребятам.
Музыкальный продюсер Руслан Стариковский сказал, что «окно Овертона» нужно было писать про Беларусь.
— Мы начали радоваться и хлопать наказанию, если оно приемлемо. Будучи абсолютно невиновными…
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Сегодня объявили приговор журналистке Катерине Борисевич и доктору Артему Сорокину по дело о «ноль промилле». Девушка получила полгода колонии и 100 базовых...
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