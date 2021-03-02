На видеорегистратор минчанина попал «низко летящий» Mercedes (видео)

Источник материала: Onliner

Нарушение скоростного режима, к сожалению, достаточно распространенное явление. Однако иногда водители вместо «разрешенного» десятка километров в час сверх добавляют значительно больше. О последствиях такие задумываются редко, иначе сложно объяснить столь рискованное поведение, из-за которого могут пострадать другие участники движения.

Читатель Onliner прислал в наш телеграм-бот запись с видеорегистратора, сделанную на минской улице Маяковского. Автор ролика двигался с максимальной разрешенной на этом отрезке скорости.

Двигаясь вдоль «кармана» для разворота, он заметил в зеркале заднего вида стремительно приближающийся автомобиль и принял правее, одновременно снизив скорость. Именно это спасло водителя белого Mercedes, машина которого едва не зацепила бордюрный камень.