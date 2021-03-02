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На видеорегистратор минчанина попал «низко летящий» Mercedes (видео)

02.03.2021 21:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нарушение скоростного режима, к сожалению, достаточно распространенное явление. Однако иногда водители вместо «разрешенного» десятка километров в час сверх добавляют значительно больше. О последствиях такие задумываются редко, иначе сложно объяснить столь рискованное поведение, из-за которого могут пострадать другие участники движения.

Читатель Onliner прислал в наш телеграм-бот запись с видеорегистратора, сделанную на минской улице Маяковского. Автор ролика двигался с максимальной разрешенной на этом отрезке скорости.

Двигаясь вдоль «кармана» для разворота, он заметил в зеркале заднего вида стремительно приближающийся автомобиль и принял правее, одновременно снизив скорость. Именно это спасло водителя белого Mercedes, машина которого едва не зацепила бордюрный камень.

Mercedes-Benz S-Класс IV (W220), 2001 г.в., 237 000 км
черный, седан, бензин 5 л, автоматическая, задний привод
12 749 р.
4900$ / 4059€
Mercedes-Benz S-Класс V (W221), 2007 г.в., 352 551 км
черный, седан, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
44 232 р.
17 000$ / 14 084€
Mercedes-Benz S-Класс V (W221) 350L, 2005 г.в., 223 000 км
серебристый, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
23 417 р.
9000$ / 7456€
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Нарушение скоростного режима, к сожалению, достаточно распространенное явление. Однако иногда водители вместо «разрешенного» десятка километров в час сверх...
 
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