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На видеорегистратор минчанина попал «низко летящий» Mercedes (видео)
Источник материала: Onliner
Нарушение скоростного режима, к сожалению, достаточно распространенное явление. Однако иногда водители вместо «разрешенного» десятка километров в час сверх добавляют значительно больше. О последствиях такие задумываются редко, иначе сложно объяснить столь рискованное поведение, из-за которого могут пострадать другие участники движения.
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Двигаясь вдоль «кармана» для разворота, он заметил в зеркале заднего вида стремительно приближающийся автомобиль и принял правее, одновременно снизив скорость. Именно это спасло водителя белого Mercedes, машина которого едва не зацепила бордюрный камень.
черный, седан, бензин 5 л, автоматическая, задний привод
черный, седан, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
серебристый, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
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Нарушение скоростного режима, к сожалению, достаточно распространенное явление. Однако иногда водители вместо «разрешенного» десятка километров в час сверх...
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