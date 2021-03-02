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Борьба с киберпреступностью: Академия МВД Беларуси готовит курсантов к современным вызовам
02.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская академия милиции подготовила первый выпуск специалистов по борьбе с киберпреступниками, передает «МИР 24».
Это уникальная специальность. Академия МВД – единственный вуз в стране, который готовит кадры для подразделений внутренних войск. Новая программа подготовлена с учетом современных вызовов и новейших технологий.
С достижениями учебного заведения сегодня ознакомили главу администрации президента. Академия МВД включает в себя шесть факультетов. Это крупнейший вуз в стране, который готовит юристов и кадры для белорусской милиции.
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Академия МВД – единственный вуз в стране, который готовит кадры для подразделений внутренних войск Беларуси.
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