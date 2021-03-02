Борьба с киберпреступностью: Академия МВД Беларуси готовит курсантов к современным вызовам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская академия милиции подготовила первый выпуск специалистов по борьбе с киберпреступниками, передает «МИР 24».

Это уникальная специальность. Академия МВД – единственный вуз в стране, который готовит кадры для подразделений внутренних войск. Новая программа подготовлена с учетом современных вызовов и новейших технологий.

«Сегодня обучение в Академии ведется на высоком техническом уровне. Наверное, серьезным прогрессом является то, что активно задействуется офицеры-практики системы министерства внутренних дел. На лицо сочетание теории и практики. Сегодня актуальны новые задачи и новые направления. Вопросы информационного противоборства, вопросы компьютерной разведки», – отметил глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.

С достижениями учебного заведения сегодня ознакомили главу администрации президента. Академия МВД включает в себя шесть факультетов. Это крупнейший вуз в стране, который готовит юристов и кадры для белорусской милиции.