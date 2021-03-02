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Лукашенко назвал новые сроки принятия Конституция

02.03.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко на совещании с премьер-министром и силовиками сообщил, что новую Конституцию примут в январе-феврале 2022 года.

 При этом он считает, что «никакого трансфера быть в Беларуси не может».
Ранее политик говорил, что референдум по новой Конституции пройдет в начале 2022 года, но не уточнял, что это может быть в январе-феврале, пишет officelife.media

Лукашенко тогда пообещал радикальное перераспределение полномочий. В течение 2021 года, по его словам, будет готов третий вариант новой Конституции. Он заверил, что проект будет обсуждаться всенародно.

Также тогда Лукашенко подчеркнул, что нужно отвыкать от того, что вся ответственность за решения в стране лежит на президенте.
 
 
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Александр Лукашенко на совещании с премьер-министром и силовиками сообщил, что новую Конституцию примут в январе-феврале 2022 года.
 
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