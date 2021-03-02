Назван лучший европейский автомобиль 2021 года

пишет interfax.by Yaris таким образом присоединился к моделям, на счету которых по два подобных титула, - Renault Clio и Volkswagen Golf, отметили в оргкомитете. Ранее "Ярис" выигрывал этот конкурс в 2000 году,interfax.by





Yaris продолжает оставаться более компактным, чем другие модели B-сегмента, но стал более зрелым во всех аспектах, отметили в оргкомитете. Главной особенностью модели является эффективная гибридная система, которая особенно актуальна в условиях городской среды.

Такой автомобиль придется по вкусу тем, кто хочет экономить на топливе и иметь тихую езду на электротяге, но ограничен в возможностях зарядки чистых электрокаров.





Эксперты отмечают, что Toyota сделала лучшую гибридную систему в своем сегменте еще лучше. Модель предлагает отличный уровень безопасности, экономичности и экологичности, а также удовольствие от вождения.













К тому же у этой миниатюрной модели есть спортивная 4WD 360-сильная версия - Yaris GR.





В конкурсе Car Of The Year принимают участие новые модели, представленные в течение календарного года и продающиеся минимум в пяти странах Европы. Победителя выбирали 59 автомобильных журналистов из 22 стран.





Toyota Yaris набрала 266 очков. На втором месте оказался Fiat New 500 (240 баллов), на третьем - Cupra Formentor (239), на четвертом - Volkswagen ID 3 (224), на пятом - Skoda Octavia (199 очков).





Год назад лучшим европейским автомобилем года был назван Peugeot 208.



