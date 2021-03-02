Путин всё-таки даст? Лукашенко рассказал, куда потратит 3 млрд. долларов, которые «не просил»

«Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно», — заверил чиновников Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.





пишет telegraf.by А потом признался, что всё-таки говорил про займ с Владимиром Путиным в Сочи. Но не новый, а перепрофилирование старого. Он напомнил, что ещё когда просил кредит на строительство БелАЭС, то упомянул возможность потратить выделенные деньги на другие свои нужды,telegraf.by





«И тогда я так по-дружески Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим на военные», — предался воспоминаниям Александр Лукашенко.





А потом рассказал, как смог сэкономить на строительстве АЭС под Островцом, и теперь готов остаток потратить на что-то другое, о чем и сказал Владимиру Путину 22 февраля в Сочи.





«Естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было», — рассказал Александр Лукашенко.

Сколько просили на БелАЭС и сколько еще осталось?

Еще в 2009 году власти Беларуси попросили Россию предоставить кредит в размере 9 млрд. долларов, вместо планируемых 6 млрд. Тогда они обосновали свое требование тем, что надо построить на 3 млрд инфраструктуру для деятельности БелАЭС. В России поначалу отказали по причине сомнений — сможет ли Александр Лукашенко выполнить свои обязательства и обслуживать кредит. Тем более, что власти Беларуси просили кредит «свободными деньгами». Власти России сомневались, что средства пойдут на строительство АЭС, а не на пропитание «белорусского экономического тигра».





В итоге, в конце 2011 года Беларусь и Россия все-таки заключили договор о строительстве БелАЭС. Согласно документу, РФ обязалась предоставить на строительство БелАЭС 10 млрд. долларов (90% от планируемой стоимости БелАЭС). Остальные 10% средств власти Беларуси обязались найти сами.





По данным «Белрынка», на 1 апреля 2020 года было использовано 4,33 млрд долларов из 10 млрд кредитной линии. А в сентябре цифра достигла 4,5 млрд. — о чем сообщили в Росатоме.





В том же Росатоме в 2020 году подсчитали, что общая стоимость строительства БелАЭС не превысит 6 млрд. долларов. Так получилось благодаря, в том числе, переводу расчетов в российские рубли вместо долларов. Однако Александр Лукашенко заявил еще в 2019 году, что стоимость строительства БелАЭС составит примерно 7 млрд. долларов.





Таким образом, остаток по кредиту РФ может составить от 3 до 4 млрд. долларов. А на данный момент, и вовсе находится в районе 5-5,5 млрд. долларов.





Кстати, в июле 2020 года Россия согласилась изменить условия договора. Срок кредита для строительства Белорусской АЭС продлили на два года, ставку снизили до 3,3% годовых. А еще стороны перенесли дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Сколько бы не было сэкономлено на БелАЭС, этих денег на данный момент в распоряжении властей Беларуси нет. Россия обязалась финансировать расходы генподрядчика строительства, а это российская корпорация «Росатом» и ее дочерняя компания «Атомстройэкспорт». В договоре о кредите оговаривалось отдельным пунктом, что при расчетах за поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в счет кредита используется аккредитивная форма расчетов. Т.е. деньги выделяются под конкретные расходы, минуя белорусскую казну.

Что говорят в России?

Российская сторона после переговоров в Сочи в феврале 2021 года никак не озвучивала и не комментировала тему кредитов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 февраля рассказал, что Владимир Путин доволен итогами переговоров с Александром Лукашенко. А потом приоткрыл тайну, о чем же они всё-таки говорили: «о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств», усилении военного взаимодействия.





Впрочем, российское издание «Коммерсантъ» за 12 дней до визита Александра Лукашенко в Сочи сообщило, что белорусские власти хотели бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС — а это более, чем 3 млрд долларов.





По словам одного из собеседников издания в кулуарах Кремля, стороны тогда были «близки к достижению договоренности по выделению средств», а проценты, сроки и размер суммы обсуждались. По информации источников, официальный Минск мог получить от 3 млрд до 3,5 млрд долларов. Вопрос, по их данным, принципиально якобы был решен.





Вполне возможно, что власти РФ решили не афишировать финансовую помощь Александру Лукашенко, так как вопросы о ее целесообразности возникают даже в самой России.



