«Шахтер» впервые стал обладателем Суперкубка Беларуси, победив в серии послематчевых пенальти

Источник материала: Tut.by

2 марта в Минске выставочным матчем за Суперкубок Беларуси открылся очередной футбольный сезон. За первый трофей года сыграл прошлогодний чемпион Беларуси «Шахтер» и обладатель Кубка страны 2020 года БАТЭ.

За 90 минут команды голов не забили. А в серии послематчевых пенальти победу праздновали «горняки». Таким образом, они впервые завоевали этот трофей.



Егор Филипенко, перешедший из БАТЭ в «Шахтер», не забил пенальти. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Впервые за три последних года за трофей не билось брестское «Динамо», которое трижды забирало Суперкубок. Вообще, рекордсменом по завоеванию этого кубка является БАТЭ. Борисовчане брали его семь раз. Один раз это делал «Гомель».

«Горняки» три раза пытался завоевать Суперкубок. БАТЭ и «Шахтер» дважды сражались за него.

«Шахтер» — БАТЭ — 0:0 (0:0), 5:4

Стадион ФК «Минск». Судья — А. Кургхели.

«Шахтер»: Гутор — Шевченко, Филипенко, Сачивко, Антич — Сзоке (Корзун, 31), Кендыш (к) — Диасамидзе (Ахмеди, 59), Океухи (Иванович, 87), Стасевич — Дарбо (Дебелко, 87).

Запасные: Черник, Белов, Хадаркевич, Бегунов, Макаренко, Сотников, Забелин, Подстрелов.

БАТЭ: Чичкан — Нечаев, Рыбак, Я. Филипович, А. Филипович (Володько, 45) — Милич, Яблонский, Карасев (Виллюмссон, 89), Нехайчик (к) — Сарока, Сигневич.

Запасные: Кудравец, Скавыш, Супранович, Копитович, Малькевич, Волков, Носко, Умаров, Лазарчик.

Предупреждения: Корзун (95) — Яблонский (27), Сарока (61), Карасев (86).

Открытие сезона выдалось на славу. Хоть голов зрители и не увидели, но матч по накалу получился знатным!

Из неприятного для «Шахтера» отметим потерю Юлиуса Сзоке, которого грубо срубил Евгений Яблонский. Юлиуса со стадиона увозили на каталке. Судья не стал удалять игрока БАТЭ, показав ему лишь желтую карточку.

В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась «Шахтеру». Отметим, что за горняков единственный пенальти не забил Егор Филипенко. У БАТЭ не смогли переиграть Александра Гутора Максим Скавыш и Евгений Яблонский.

Как «Шахтер» изменился в межсезонье

Перестройка команды началась сразу после окончания чемпионата и завоевания золотых наград.

Клуб усилился бывшими игроками БАТЭ Игорем Стасевичем и Егором Филипенко. Были подписаны узбекский нападающий Шахзодбек Убайдуллаев и украинский нападающий Роман Дебелко. К слову, узбек стал самым результативным игроком на сборе в ОАЭ, забив четыре гола.

Ряды команды пополнил нигерийский вингер ФК «Чукарички» Эзе Винсент Океухи. И клуб объявил о подписании гамбийского нападающего Дембо Дарбо.

Как менялся БАТЭ в межсезонье

Борисовчане второй год подряд остаются без золотых медалей чемпионата, и руководство клуба находится в поисках равновесия.

В 2021 году у руля команды стал Виталий Жуковский, ранее 11 лет тренировавший «Ислочь».

Из БАТЭ ушли несколько ключевых игроков. В «Шахтер» перешли Игорь Стасевич и Егор Филипенко. Также команду покинул Дмитрий Бага и Эрвейн Мукам.

Стан «желто-синих» пополнили молодые игроки. Из «Белшины» перешел Данила Нечаев. Из «Ислочи» — Семен Лазарчик.

Еще в прошлом году были подписаны игроки «Энергетика-БГУ» Алексей Носко и Шохбоз Умаров. Из «Витебска» перебрался Сергей Волков.

6 февраля БАТЭ объявил о возвращении в Борисов защитника Максима Володько. А пока последним подписанием к этому моменту стал центральный полузащитник Павел Карасев, в прошлом году выступавший в «Тамбове» в РПЛ.

Напомним, что чемпионат Беларуси стартует 12 марта. Фанаты футбольных клубов массово объявили о бойкоте матчей .

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