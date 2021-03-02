Союзные планы: Лукашенко рассказал подробности переговоров с Путиным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На совещании, где обсуждали белорусско-российские отношения, Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли в Сочи 22 февраля, сообщает «МИР 24».



Глава белорусского государства сказал, что основной блок вопросов касался военно-технического и оборонного сотрудничества. Лидеры двух стран выразили заинтересованность в укреплении и кооперационных связей в промышленном секторе. Также есть обоюдное понимание в согласованном противостоянии внешним вызовам. Александр Лукашенко подчеркнул, что в повестке переговоров не было финансовых тем и кредитования. Ответил президент и на ложную информацию некоторых СМИ касательно белорусского суверенитета.

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления – это просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий», – отметил Александр Лукашенко.

Беларусь – страна, ориентированная на экспорт. Поэтому многовекторность обусловлена экономической политикой, подчеркнул Лукашенко.