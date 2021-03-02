Разговорчики в сети: «Режим продолжает показывать, насколько он боится правды»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину.





В Минске прошла акция солидарности с Катериной Борисевич. Фото: TUT.BY

2 марта огласили приговор по делу о «ноль промилле». Журналистке TUT.BY Катерине Борисевич вынесли наказание в виде 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 100 базовых величин. Врачу БСМП Артёму Сорокину дали 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в размере 50 базовых величин.

Собрали реакцию лидеров мнений на решение суда.





Реакция баскетболисток Елены Левченко и Екатерины Снытиной

— 2021 год объявлен Годом народного единства. Но объединить общество и сплотить народ нельзя принятием указа, закона или плана мероприятий. Достичь единства можно только на пути примирения, укрепления взаимопонимания и доверия… На пути утверждения справедливости, добра и любви, — отметил в комментарии TUT.BY депутат парламента Валерий Воронецкий. — К сожалению, то, что мы пока наблюдаем, не дает повода для оптимизма. На мой взгляд, мы упустили здесь уже немало шансов. И вынесенный приговор в отношении журналиста Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина также, по-моему, стал очередной упущенной возможностью на пути примирения и сплочения нашего народа. Жаль!





Историк Александр Пашкевич : «Жывём у такі час, што паўгода зняволення і тым больш умоўны тэрмін НІ ЗА ШТО нават з пачуццём палёгкі ўспрымаюцца. Бо іншым ні за што і два гады даюць. А яшчэ іншым — і пяць, і дзесяць».

Кузнецов: Врача Сорокина наказали за заочную полемику с Лукашенко