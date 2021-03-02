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Разговорчики в сети: «Режим продолжает показывать, насколько он боится правды»
02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали реакцию на приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину.
В Минске
2 марта
Собрали реакцию лидеров мнений на решение суда.
Реакция баскетболисток Елены Левченко и Екатерины Снытиной
— 2021 год объявлен Годом народного единства. Но объединить общество и сплотить народ нельзя принятием указа, закона или плана мероприятий. Достичь единства можно только на пути примирения, укрепления взаимопонимания и доверия… На пути утверждения справедливости, добра и любви, — отметил в комментарии
Историк
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Собрали реакцию на приговор Борисевич и Сорокину.
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