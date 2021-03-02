ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рабочие ОАО «Красносельскстройматериалы» жалуются на маленькую зарплату

02.03.2021 21:49 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Рабочие ОАО «Красносельскстройматериалы» жалуются на маленькую зарплату

1
  • 2.03.2021, 21:30
Рабочие ОАО «Красносельскстройматериалы» жалуются на маленькую зарплату
ОАО "КрасносельскСтройматериалы"
фото: «Газета Слонимская»

Поднимался вопрос о забастовке.

Рабочие ОАО «КрасносельскСтройматериалы» выразили недовольство своей заработной платой. Один из рабочих рассказал, что работников предприятия заставляют писать заявление за свой счет на три дня, так как нет денег на зарплату, передает «Газета Слонимская».

— Зарплата упала почти в два раза, сбыт продукции — слабый, техника — изношена. В этом месяце выдали аванс рабочим всего по 50-70 рублей. После того как люди стали жаловаться и поднимать вопрос о закрытии завода и забастовках, руководство выплатило еще по 50 рублей, — рассказал один из рабочих предприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Амбасада ЗША асудзіла прысуды Барысевіч і Сарокіну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by