Источник материала: Хартия'97

Рабочие ОАО «Красносельскстройматериалы» жалуются на маленькую зарплату 1 2.03.2021, 21:30

ОАО "КрасносельскСтройматериалы"

фото: «Газета Слонимская»

Поднимался вопрос о забастовке.

Рабочие ОАО «КрасносельскСтройматериалы» выразили недовольство своей заработной платой. Один из рабочих рассказал, что работников предприятия заставляют писать заявление за свой счет на три дня, так как нет денег на зарплату, передает «Газета Слонимская» .

— Зарплата упала почти в два раза, сбыт продукции — слабый, техника — изношена. В этом месяце выдали аванс рабочим всего по 50-70 рублей. После того как люди стали жаловаться и поднимать вопрос о закрытии завода и забастовках, руководство выплатило еще по 50 рублей, — рассказал один из рабочих предприятия.

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