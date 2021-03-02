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Посольство США: Власти Беларуси решили отомстить тем, кто вскрыл факты

02.03.2021 21:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Посольство США: Власти Беларуси решили отомстить тем, кто вскрыл факты

  • 2.03.2021, 21:17
  • 1,912
Посольство США: Власти Беларуси решили отомстить тем, кто вскрыл факты
Фото: Наталья Федосенко / ТАСС / Forum

Посольство США в Беларуси осудило приговоры в отношении журналистки Борисевич и врача Сорокина.

Посольство США в Беларуси опубликовало заявление журналистке tut.by Екатерине Борисевич и врачу Артему Сорокину:

- Соединенные Штаты осуждают политически мотивированное признание виновными и приговоры, вынесенные сегодня в отношении журналиста Екатерины Борисевич и врача Артема Сорокина за их роль в раскрытии правды о смерти Романа Бондаренко во время его задержания милицией. Данное уголовное дело было направлено на то, чтобы наказать лиц, которые разоблачили дезинформацию о Бондаренко, и отвлечь внимание от того факта, что в ноябре сотрудники силовых органов – а также лица, действовавшие с их одобрения – забили человека до смерти. Виновные в этом преступлении так и не были привлечены к ответственности. Вместо этого, власти решили отомстить тем, кто вскрыл факты.

Власти продолжают бороться с правдой, а также с журналистами и всеми теми, кто ее рассказывает. Соединенные Штаты в очередной раз призывают к прекращению репрессий против мирных протестующих, правозащитников, гражданского общества и независимых СМИ и к привлечению к ответственности всех, кто совершил нарушения. Соединенные Штаты поддерживают суверенную и независимую Беларусь, которая придерживается своих международных обязательств по защите прав человека – включая возможность для всех белорусов пользоваться своими правами без угрозы для жизни и свободы.

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Посольство США в Беларуси осудило приговоры в отношении журналистки Борисевич и врача Сорокина.
 
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