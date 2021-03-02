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Ученые создали виртуального пианиста, который может сыграть что угодно
Источник материала: Хартия'97
Ученые создали виртуального пианиста, который может сыграть что угодно
На видео даже показывают виртуальные руки, которые играют мелодию.
Компания Massive Technologies создала виртуального пианиста, который может сыграть любую мелодию, для этого достаточно загрузить звуковой файл с песней. При этом, ИИ раскладывает мелодию на ноты и генерирует видео с руками, которые играют заданную мелодию, сообщает
Для больше правдоподобности зритель наблюдает за движением рук как бы глазами самого пианиста. Изначально разработка задумывалась как помощь в обучении игры на пианино, но со временем стало понятно, что ИИ способен на большее.
Massive Technologies занялась обучением ИИ. Для этого в офис компании приглашали настоящих пианистов, которые несколько часов играли для компьютера. ИИ наблюдал и анализировал действия людей с помощью специальных устройств и сенсоров. Затем виртуального пианиста просили показать, чему он научился. Если нейросеть где-то ошибалась, разработчики исправляли ее и показывали, как правильно сыграть ту или иную часть.
ИИ тренировали до тех пор, пока он не научился играть на том же уровне, что и его преподаватели.
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На видео даже показывают виртуальные руки, которые играют мелодию.
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