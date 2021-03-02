Источник материала: Хартия'97

Ученые создали виртуального пианиста, который может сыграть что угодно 1 2.03.2021, 21:07

скриншот видео

На видео даже показывают виртуальные руки, которые играют мелодию.

Компания Massive Technologies создала виртуального пианиста, который может сыграть любую мелодию, для этого достаточно загрузить звуковой файл с песней. При этом, ИИ раскладывает мелодию на ноты и генерирует видео с руками, которые играют заданную мелодию, сообщает «Медуза» .

Для больше правдоподобности зритель наблюдает за движением рук как бы глазами самого пианиста. Изначально разработка задумывалась как помощь в обучении игры на пианино, но со временем стало понятно, что ИИ способен на большее.

Massive Technologies занялась обучением ИИ. Для этого в офис компании приглашали настоящих пианистов, которые несколько часов играли для компьютера. ИИ наблюдал и анализировал действия людей с помощью специальных устройств и сенсоров. Затем виртуального пианиста просили показать, чему он научился. Если нейросеть где-то ошибалась, разработчики исправляли ее и показывали, как правильно сыграть ту или иную часть.

ИИ тренировали до тех пор, пока он не научился играть на том же уровне, что и его преподаватели.

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