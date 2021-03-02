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В Москве прошла акция протеста у посольства Беларуси

02.03.2021 21:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Москве прошла акция протеста у посольства Беларуси

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  • 2.03.2021, 21:00
В Москве прошла акция протеста у посольства Беларуси

Акция прошла под национальными флагами нашей страны.

Неравнодушные активисты Москвы, в связи с последними событиями в Беларуси, провели очередную акцию солидарности у посольства в центре столицы

- Мы не можем спокойно смотреть, как на мирной белорусской земле чьими-то синюшными пальцами реанимируется рабовладельческий строй: людям запрещено вольно думать, самовыражаться, стремиться к саморазвитию, творчеству, и вообще мечтать о свободной жизни... "усё па прыказу"...

Это ж как надо ненавидеть свой народ, чтобы довести его до состояния, когда человек рад любому немаксимальному сроку на беспрецедентном судилище (пример - сегодняшний приговор по делу "0 промилле")?!

Прикорытники, можете хоть пудовыми медальками там пообвешиваться за заслуги друг перед другом, но вам никогда не обуздать народную волю.

Беларусь будущего - Беларусь без диктатуры! - передают активисты.


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Акция прошла под национальными флагами нашей страны.
 
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