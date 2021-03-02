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Синоптики: Март в Беларуси ожидается теплее обычного

02.03.2021 21:49 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Синоптики: Март в Беларуси ожидается теплее обычного

  • 2.03.2021, 20:55
Синоптики: Март в Беларуси ожидается теплее обычного

Средняя месячная температура воздуха будет выше климатической нормы.

Март в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщает Белгидромет. Прогнозируется, что средняя месячная температура воздуха будет на 1 градус выше климатической нормы. А вот осадки ожидаются в пределах нормы.

В среду, 3 марта, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит от -4 до +1 градуса, в дневные часы — от +2 до +8 градусов.

Ночью местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица.

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Средняя месячная температура воздуха будет выше климатической нормы.
 
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