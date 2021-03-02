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Синоптики: Март в Беларуси ожидается теплее обычного
Источник материала: Хартия'97
Синоптики: Март в Беларуси ожидается теплее обычного
Средняя месячная температура воздуха будет выше климатической нормы.
Март в Беларуси ожидается теплее обычного,
В среду, 3 марта, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит от -4 до +1 градуса, в дневные часы — от +2 до +8 градусов.
Ночью местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица.
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Средняя месячная температура воздуха будет выше климатической нормы.
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