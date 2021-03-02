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Летим в Батуми: Belavia возобновляет рейсы по маршруту Минск-Батуми-Минск
Источник материала: Партизан
С 30 марта Belavia возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Батуми-Минск.
Планируется, что полеты стартуют с двух рейсов в неделю: из Минска — по вторникам и пятницам, из Батуми —
Во время летнего сезона количество рейсов «Белавиа» планирует увеличить до семи в неделю.
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С 30 марта Belavia возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Батуми-Минск.
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