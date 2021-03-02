Певица Маргарита Левчук и блогер Анна Бонд высказались о приговоре журналисту и врачу

пишет afisha.tut.by Девушка получила полгода колонии и 100 базовых штрафа, врач — два года (с отсрочкой) и 50 базовых штрафа. Белорусская оперная певица Маргарита Левчук, стендап-комик Дима Нарышкин, блогер Анна Бонд отреагировали на приговор,afisha.tut.by









Фото: Belta via Reuters





Белорусская оперная певица Маргарита Левчук, выпустившая в феврале пародию на песню «Накажи их, Боже», что показали в эфире СТВ, опубликовала в Instagram Stories с информацией о приговоре, отметив, что журналист и врач получили реальные сроки.





— В суде Московского района вынесли приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину, которые публично опровергли версию властей о том, что убитый Роман Бондаренко был пьян. Обвиняли честных людей по части 3 статьи 178 УК — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Катерина Борисевич — 6 месяцев колонии общего режима и 100 базовых штрафа, Артем Сорокин — 2 года колонии с отсрочкой на 1 год. Штраф — 50 базовых. Судья — Светлана Бондаренко, Гособвинитель — Людмила Иваненко.





Белорусский стендап-комик Дима Нарышкин, один из создателей StandUp Comedy Hall написал в Facebook:





— Суд не осмелился лишить возможности работать по профессии Катю и Артема потому что они выполняли профессионально свой долг. Тогда вопрос, за что срок то???









Фото: Belta via Reuters





Блогер Анна Бонд написала, что «все это до слез».





— Какие светлые люди и как несправедливо. Ранее в личку мне писали однокурсники Артема и говорили, что он достойный человек. Сил семьям и ребятам.





Музыкальный продюсер Руслан Стариковский сказал, что «окно Овертона» нужно было писать про Беларусь.





— Мы начали радоваться и хлопать наказанию, если оно приемлемо. Будучи абсолютно невиновными…



