Тихановская о видео СК: «Очень сомневаюсь, что у них на меня вообще что-то есть»

Источник материала: Салiдарнасць

Политик назвала ролик смонтированным.

2 марта Следственный комитет опубликовал видео , на котором якобы запечатлена встреча Светланы Тихановской с доверенными лицами, на которой обсуждались будущие акции протеста и захват административных зданий в Гомеле.

— Там видно, что видео нарезано и как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, что с никаким насилием дела иметь не буду, встала и вышла из кабинета, — заявила экс-кандидат в президенты телеканалу «Белсат» . Моя позиция была тогда такая и она сейчас остается такой.

Светлана Тихановская подчеркнула, что относится к подобным публикациям:

— Я знаю, что на нас идет массовая атака, люди борются. И со стороны пропаганды это нормально — такие видео выбрасывать. Я очень сомневаюсь, что на меня вообще что-то есть.