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Тихановская о видео СК: «Очень сомневаюсь, что у них на меня вообще что-то есть»
02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик назвала ролик смонтированным.
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— Там видно, что видео нарезано и как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, что с никаким насилием дела иметь не буду, встала и вышла из кабинета, — заявила экс-кандидат в президенты телеканалу
Светлана Тихановская подчеркнула, что относится к подобным публикациям:
— Я знаю, что на нас идет массовая атака, люди борются. И со стороны пропаганды это нормально — такие видео выбрасывать. Я очень сомневаюсь, что на меня вообще что-то есть.
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Политик назвала ролик смонтированным.
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