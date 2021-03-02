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Тихановская о видео СК: «Очень сомневаюсь, что у них на меня вообще что-то есть»

02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик назвала ролик смонтированным.

2 марта Следственный комитет опубликовал видео, на котором якобы запечатлена встреча Светланы Тихановской с доверенными лицами, на которой обсуждались будущие акции протеста и захват административных зданий в Гомеле.

— Там видно, что видео нарезано и как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, что с никаким насилием дела иметь не буду, встала и вышла из кабинета, — заявила экс-кандидат в президенты телеканалу «Белсат». Моя позиция была тогда такая и она сейчас остается такой.

Светлана Тихановская подчеркнула, что относится к подобным публикациям:

— Я знаю, что на нас идет массовая атака, люди борются. И со стороны пропаганды это нормально — такие видео выбрасывать. Я очень сомневаюсь, что на меня вообще что-то есть.

 
Теги: Гомель
 
 
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