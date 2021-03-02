В Минске прошли массовые задержания администраторов и участников районных и профильных телеграм-чатов

В Минске 2 марта прошли массовые задержания администраторов и участников районных и профильных телеграм-чатов, сообщает spring96.org.

По сведениям правозащитников, информация о задержаниях поступала из Каменной Горки, Первомайского района столицы, с улицы Матусевича.

Так, в Минске задержана блогер Ольга Токарчук, которая ведет свой YouTube-канал, сотрудник Epam Анатолий Топтунов. Также задержаны Александр Паршенков и Андрей Протасеня (БГУ), Александр Новиков, Руслан Литвин. К последнему силовики приехали утром. По словам жены Литвина, его задержали «за оскорбление сотрудника милиции» под одним из постов в соцсетях. Задержан ли он в рамках административного или уголовного дела, пока неизвестно.

Также в Минске задержана Марина Савенок. Ее квартиру взломали. По предварительной информации, Савенок задержали и увезли в наручниках, а в квартире провели обыск.

В микрорайоне Каменная Горка задержано не менее 20 человек. Правозащитники сообщают, что среди них Константин Карташов, Елена Карташова (Шиманская), Елена Соболько, Евгений Соболько, Ольга Списак, Дмитрий Списак, Дмитрий Пунько.

В Бресте около девяти часов утра силовики приехали домой к Александру Козлянко, сообщил портал «Першы рэгіён» со ссылкой на брестского лидера Свободного профсоюза Белорусского Валентина Лазаренкова. «Звучали какие-то подозрения в хранении или распространении наркотиков. Для меня это абсурдно, я знаю Александра как некурящего человека, не пьющего, который выступает за здоровый образ жизни», — сказал Лазаренков.

В Могилеве во второй половине дня прошли обыски у волонтера команды MAYDAY Натальи Михальковой, а также у волонтера Татьяны Живицы. Обыск в квартире последней провели в рамках дела по статье 342 Уголовного кодекса сотрудники ГУБОПиК МВД.