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Фотофакт. В Минске провели акцию солидарности с осужденными Борисевич и Сорокиным

02.03.2021 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Девушки в масках и с белыми розами в руках прошли по центру Минска. Их маски были заклеены черным скотчем в знак солидарности с осужденными сегодня журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным.

Фотофакт. В Минске провели акцию солидарности с осужденными Борисевич и Сорокиным

Журналистка портала TUT.by Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 базовых величин (2900 рублей).

Фотофакт. В Минске провели акцию солидарности с осужденными Борисевич и Сорокиным

Фотофакт. В Минске провели акцию солидарности с осужденными Борисевич и Сорокиным

Проходящий с ней по одному делу Артем Сорокин, анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой помощи, приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 50 базовых величин (1450 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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Девушки в масках и с белыми розами в руках прошли по центру Минска. Их маски были заклеены черным скотчем в знак солидарности с осужденными сегодня журналисткой...
 
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