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«Шахтер» обыграл БАТЭ и впервые завоевал Суперкубок
Источник материала: Навiны
Солигорский «Шахтер» впервые завоевал футбольный Суперкубок Беларуси.
Действующие чемпионы переиграли БАТЭ — 0:0 (5:4 в серии пенальти). Победный послематчевый удар на счету вратаря Александра Гутора. Он также отразил два пенальти в серии.
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Солигорский «Шахтер» впервые завоевал футбольный Суперкубок Беларуси.
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