ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Шахтер» обыграл БАТЭ и впервые завоевал Суперкубок

02.03.2021 22:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Солигорский «Шахтер» впервые завоевал футбольный Суперкубок Беларуси.

«Шахтер» обыграл БАТЭ и впервые завоевал Суперкубок
  • Шахтер: Гутор, Шевченко, Филипенко, Сачивко, Антич, Сзоке (Корзун, 31), Кендыш (к), Диасамидзе (Ахмеди, 59), Эзе (иванович, 87), Стасевич, Дарбо (Дебелко, 87).
  • БАТЭ: Чичкан, Я.Филипович, Яблонский, Сарока (Скавыш, 63), Сигневич, Нечаев, Карасев (Виллюмсон, 89), Милич (Умаров, 63), Рыбак, А.Филипович (Володько, 46), Нехайчик (к).

Действующие чемпионы переиграли БАТЭ — 0:0 (5:4 в серии пенальти). Победный послематчевый удар на счету вратаря Александра Гутора. Он также отразил два пенальти в серии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорский «Шахтер» впервые завоевал футбольный Суперкубок Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал новые сроки принятия Конституция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by