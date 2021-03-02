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Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Калинковичей

02.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Угроза взрыва, заведомо ложное сообщение об опасности и коммерческий шпионаж - прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Калинковичей. На протяжении двух лет мужчина сообщал о минировании областных исполкомов, столичного вокзала, школ в Гомельской области, областного суда и других объектов. Расследование показало, что подозреваемый зарабатывал биткоины на дестабилизации общественного порядка на территории нашей страны, сообщает Генпрокуратура. Кто был заказчик подобных услуг - не сообщается. Подозреваемому инкриминирована угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж, несанкционированный доступ к компьютерной информации и другие преступления.

 
 
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Угроза взрыва, заведомо ложное сообщение об опасности и коммерческий шпионаж - прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя...
 
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