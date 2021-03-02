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Грабеж. По отпечаткам пальцев подозревается представитель цыганской диаспоры из России

02.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Раскрыли грабеж по отпечаткам пальцев - в нем подозревается гражданин России, представитель цыганской диаспоры, сообщает СК. Решающим фактором оказалась оперативная работа судебных экспертов. Накануне в милицию обратился житель Бобруйска и рассказал, как стал жертвой преступления. К его дому на автомобиле подъехали двое незнакомых мужчин, один из них предложил купить бензопилу, наборы инструментов и сварочный аппарат. Помог занести товары в гараж. Когда потерпевший рассчитался и убрал коробку со своими сбережениями, неизвестный толкнул мужчину, забрал деньги и скрылся. В коробке находилось 4 800 рублей.

Никаких личных данных о злоумышленнике потерпевший не знал и не смог описать его внешность

На некоторых предметах эксперт обнаружил следы пальцев рук. Их пробили по базе и выявили совпадение с отпечатком пальца 31-летного жителя России. Информацию оперативно передали правоохранителям, которые по горячим следам задержали подозреваемого в другом городе. Похищенные деньги изъяты. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

 
 
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Раскрыли грабеж по отпечаткам пальцев - в нем подозревается гражданин России, представитель цыганской диаспоры, сообщает СК. Решающим фактором оказалась...
 
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