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Могилевский СК завершил расследования уголовного дела в отношении жителя Бобруйска

02.03.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Избил приятеля до полусмерти, погрузил его на тачку и отвез домой… к жене. Могилевский СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Бобруйска. Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью. Как сообщается, все произошло в конце ноября прошлого года в одном из частных домов. По словам обвиняемого, они с приятелем выпивали.

Потом конфликт. Хозяин дома стал избивать товарища, пока тот не потерял сознание

А позже попросил у соседа тачку. На ней и отвез избитого собутыльника к жене. На вопрос женщины, почему ее муж весь в побоях, ничего не ответил. В это же время эксперты установили: смерть человека наступила от травматического шока. Кстати, ранее обвиняемый уже был судим за убийство. Теперь ему грозит новый срок. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Избил приятеля до полусмерти, погрузил его на тачку и отвез домой… к жене. Могилевский СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Бобруйска....
 
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