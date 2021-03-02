Могилевский СК завершил расследования уголовного дела в отношении жителя Бобруйска

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Избил приятеля до полусмерти, погрузил его на тачку и отвез домой… к жене. Могилевский СК завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Бобруйска. Мужчине инкриминируют убийство с особой жестокостью. Как сообщается, все произошло в конце ноября прошлого года в одном из частных домов. По словам обвиняемого, они с приятелем выпивали.



Потом конфликт. Хозяин дома стал избивать товарища, пока тот не потерял сознание

А позже попросил у соседа тачку. На ней и отвез избитого собутыльника к жене. На вопрос женщины, почему ее муж весь в побоях, ничего не ответил. В это же время эксперты установили: смерть человека наступила от травматического шока. Кстати, ранее обвиняемый уже был судим за убийство. Теперь ему грозит новый срок. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.