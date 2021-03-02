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«В Беларуси должно быть удобно жить всем категориям граждан»: в силу вступило постановление Минархитектуры
Источник материала: ОНТ
Проектировать, строить и ремонтировать в Беларуси должны так, чтобы было удобно жить и передвигаться престарелым, дошкольникам, инвалидам, мамам с колясками, беременным. В силу сегодня вступило постановление Минархитектуры. Новые строительные нормы заработают через два месяца. Вопросы строительства и ЖКХ, проблемные места этих отраслей сегодня обсуждали в правительстве.
Как заявил премьер-министр Роман Головченко, они имеют немаловажное значение для социально-экономического развития и во многом определяют отношение людей. Приоритеты обозначены в директивах. И сегодня нужно принять меры для их реализации, подчеркнул глава правительства. Незавершённое строительство, рынок арендного жилья и комплексная индивидуальная жилая стройка – это основные задачи в жилищной политике на этот год. Среднемесячная заработная плата должна быть сопоставима со стоимостью квадратного метра жилья с господдержкой. А вот число долгостроев – а их в столице порядка двух десятков – должно сократиться на треть уже к июлю.
Что же касается экспорта услуг, то, например, в России до конца 2025 года белорусские строители намерены возвести порядка 12 детских садиков и школ в разных регионах.
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«В Беларуси должно быть удобно жить всем категориям граждан»: в силу вступило постановление Минархитектуры
Проектировать, строить и ремонтировать в Беларуси должны так, чтобы было удобно жить и передвигаться престарелым, дошкольникам, инвалидам, мамам с колясками,...
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