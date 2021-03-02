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500-летнюю кольчугу представили в Ошмянском музее впервые после реставрации
Источник материала: ОНТ
Доспех, который держал удар века далёкого. Раритетную кольчугу показали сегодня в Ошмянском музее впервые после реставрации. Это топовый экспонат выставки военной амуниции разных исторических периодов. «Трофеи» в том числе из частного собрания.
Как сплести кольчугу? Даст ответ интернет. Но даже «сеть сетей» не подскажет, кто сделал эту металлическую и кто в неё «угодил» на поле боя. Из истории вещи известно: солидный возраст – лет 500, 1964-й – год поступления из Гродненского музея.
Выставка со знаком вопроса – «А дзе ж тыя ваяры?». От героев былых времён здесь не осталось имён. Одежда – атрибут статуса. Серия литографий «царской эпохи» – 1850-е – офицеры и рядовые Гродненского гусарского полка. Кстати, в нём служил Лермонтов.
Среди популярных – также артефакты войны 1812 года и Первой мировой. 105 лет назад Ошмяны – на линии фронта. Сокровища в музейном «портфолио»: шлем и наплечник XVII века, кираса XVIII. На древнем гербе «пограничного» места – щит.
«Ошмянес» – наконечник копья XIV века – от него, возможно, и пошло название города, которому по «рождению» суждено быть «на острие» событий. Летописное 680-летие Ошмяны отметят в этом году.
Броня из сплетённых между собой железных колец. Кольчуга пришла первой и ушла последней с поля боя. Со времён борьбы с тевтонами – XIV века – так выглядели все «степени защиты». Частное собрание Константина Демидовича – опыт реконструкции.
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Доспех, который держал удар века далёкого. Раритетную кольчугу показали сегодня в Ошмянском музее впервые после реставрации. Это топовый экспонат выставки...
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