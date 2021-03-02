500-летнюю кольчугу представили в Ошмянском музее впервые после реставрации

Источник материала: ОНТ

Доспех, который держал удар века далёкого. Раритетную кольчугу показали сегодня в Ошмянском музее впервые после реставрации. Это топовый экспонат выставки военной амуниции разных исторических периодов. «Трофеи» в том числе из частного собрания.

Как сплести кольчугу? Даст ответ интернет. Но даже «сеть сетей» не подскажет, кто сделал эту металлическую и кто в неё «угодил» на поле боя. Из истории вещи известно: солидный возраст – лет 500, 1964-й – год поступления из Гродненского музея.

Елена Жесткова, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф.К. Богушевича: «Зразумела, што з XVI стагоддзя кальчуга да нас дайшла ў сапраўды “баявым” стане. Адсутнічаў рукаў, быў пашкоджаны каўнер. Прайшла працэс рэстаўрацыі і кансервацыі. Былі адноўлены асобныя кольцы, была змыта іржа. І зараз яна гатова да экспанавання далей».

Выставка со знаком вопроса – «А дзе ж тыя ваяры?». От героев былых времён здесь не осталось имён. Одежда – атрибут статуса. Серия литографий «царской эпохи» – 1850-е – офицеры и рядовые Гродненского гусарского полка. Кстати, в нём служил Лермонтов.

Татьяна Кикровская, главный хранитель фондов Ошмянского краеведческого музея им. Ф.К. Богушевича: «Оружие и военное обмундирование составляет 182 единицы основного фонда и 47 единиц научно-вспомогательного. Конечно же, это всего лишь 1,5% от общего количества музейных предметов. Но эти предметы – самая востребованная коллекция. Готовим выставку по Великой Отечественной войне».

Среди популярных – также артефакты войны 1812 года и Первой мировой. 105 лет назад Ошмяны – на линии фронта. Сокровища в музейном «портфолио»: шлем и наплечник XVII века, кираса XVIII. На древнем гербе «пограничного» места – щит.

«Ошмянес» – наконечник копья XIV века – от него, возможно, и пошло название города, которому по «рождению» суждено быть «на острие» событий. Летописное 680-летие Ошмяны отметят в этом году.

Броня из сплетённых между собой железных колец. Кольчуга пришла первой и ушла последней с поля боя. Со времён борьбы с тевтонами – XIV века – так выглядели все «степени защиты». Частное собрание Константина Демидовича – опыт реконструкции.

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