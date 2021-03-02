Подробности, факты и домыслы: Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным в Сочи

Источник материала: ОНТ

Об интеграции без купюр. Президент сегодня раскрыл подробности недавних переговоров со своим российским коллегой, а по сути утолил информационный голод. Впрочем, часть экспертов решила не дожидаться, насытившись «фастфудом». Александру Лукашенко пришлось реагировать на домыслы, чтобы теперь уже точно всё было предельно ясно.



Минск не торгует суверенитетом, а Москва не ставит вопросов о трансфере власти. При этом у Александра Лукашенко и Владимира Путина есть единое видение интеграции, а что касается нюансов сотрудничества и тех самых дорожных карт, о которых много пишут в прессе, то главное условие работы над ними – прозрачность. Такова позиция белорусского Президента.

Этот разговор задумывался как совещание на военную тематику, но быстро вышел за рамки военного дела. Хоть было здесь всё: и стратегия, и тактика, и оперативное искусство. А если просто, то Президент как по полочкам раскладывает переговоры в Сочи. Эксперты на скорую руку поторопились с выводами. Впрочем, ничего нового.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Очень много писали об этой встрече. К сожалению,70% – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений».

Не зря ведь говорят: поспешишь… ну хоть посмеялись! Слух первый и, пожалуй, главный: Александр Лукашенко едет в Сочи продавать страну. Уж сколько раз такое писали! Но фантазия эта, кажется, умирает последней.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я сказал, как мы видим это Союзное государство. Мы, белорусы, живём в своей квартире. Она небольшая. И огромная Россия живет на всём этаже. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».

Кто-то скажет: вот это замахнулись! Но президенты просят не умалять достигнутого. В Сочи это прямо проговаривал Владимир Путин, в Минске – Александр Лукашенко. Никто не говорит, что всё в шоколаде. Тем более в нём так много сахара! Президент приводит пример, как отдельные дельцы могут подпортить отношения двух стран. Не то чтобы специально старались, но в пылу конкуренции и такое бывает.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Когда в России в этом году подскочили цены на сахар, Владимир Владимирович очень жёстко отреагировал на эту тему, упрекнув Ассоциацию сахаропроизводителей. Они, оказывается, в 19-м и 20-м году убеждали президента, что белорусы заполонили своим сахаром Россию. Хотя это невозможно. И что меня поразило? Путина убеждали в том, что мы завозим тростник, перерабатываем, делаем сахар, а России поставляем свой свекловичный сахар. Это невозможно, потому что у нас производство перестроено полностью и модернизировано под свеклу. Но видите, как поступают товаропроизводители Российской Федерации?! И в России есть определенная конкуренция, которая заводит в тупик. Мы никому не мешаем. Мы хотим выстроить такие отношения, чтобы мы не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера – против Беларуси. И уже гвалт какой-то. А чего гвалтовать? 150 млн человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто».

Александр Лукашенко убеждён: для этого нужна кооперация. Примеров множество. Но могут быть ещё. На евразийском пространстве страны закупают импортные самолёты. Как правило боинги и аэробусы. Россия взамен предлагает свой среднемагистральный лайнер. Он сейчас проходит испытания. Можно просто купить, а можно производить у себя узлы и агрегаты. Есть как минимум три белорусских завода, которые могли бы этим заняться. Или вот: в Сочи Александр Лукашенко предлагает российской стороне (а именно «Газпрому») поучаствовать в новом проекте «Гродно Азота». Комбинат по выпуску азотных удобрений будет – хоть с россиянами, хоть без – но если это выгодно, почему не вместе? Заметьте: речь о проектах, а не о чистых деньгах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно. Когда еще только задумывалось строительство Белорусской АЭС, то с руководством России обсуждалось предоставление кредита на эти цели, что является нормальной общемировой практикой. "И тогда я так по-дружески Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды, допустим, на военные. Вот откуда пошла эта тема. Но мы ее не обсуждали. Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание Президента России. Единственное, сказал: если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было. Все, ни о каких деньгах речи на этих переговорах не было. Поэтому, если нас там хотят упрекнуть в чем-то, что мы опять с протянутой рукой - чушь полная. Мы пока обходимся, слава богу, при всех сложностях с пандемиями и закрытием границ, своими денежными средствами».

Ещё до полёта в Сочи Александр Лукашенко говорил: оборона и безопасность будут важным пунктом повестки. Так и вышло. Общая граница и общее небо – это не просто линии на карте, это стены и крыша Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я хочу, чтобы вы понимали, что работать мы будем в рамках союзной группировки и совместной противовоздушной обороны. Это святое. Все-таки Россия – это вторая или первая армия в мире. Мы должны выстроить так систему, чтобы наши ребята смогли научиться самым передовым методикам ведения войны и обороны. Это направление Президентом России было с воодушевлением поддержано».

К слову, белорусская армия не стоит на месте. В частности, анонсировано перевооружение подразделений ПВО. У России закупят новейшие системы С-400 «Триумф». И не только их. И если вдруг подумается, что всё это не нужно – в мирное же вроде время живём! – то это только кажется.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы видим, что происходит. Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. Мы подняли Су-30 – самолет новый – и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров! Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать».

Риторика западных государств вкупе с нарастанием присутствия НАТО у границ Союзного государства словно подталкивает Минск и Москву к сближению. Жизнь их чему-то да учит.

Текущий момент президент описывает просто: качали Беларусь, теперь пробуют раскачать Россию. Им с Путиным в этом смысле интересно общаться…

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В частности, сейчас наши беглые (нашли "дворец Путина") пытаются найти дворец Лукашенко. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "Не спала волна активности". Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы. Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение". Даже снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко. Это не получится. Еще раз хочу и вам сказать, и всем, кто меня слушает: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов».

Пока одни ищут дворцы, другие уверяют: Кремль требует передачи власти – и как Александр Лукашенко не устал это опровергать!

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ни о каком трансфере мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина встречи. Это исключительно дело Беларуси».

А если нет, то Москва, как минимум, стремится посягнуть на налоговый суверенитет Беларуси! Домыслов так много, и они такие красочные, что даже трудно связываются в единый текст.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы полны решимости (это было наше общее мнение) создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно».

По эту сторону границы – одни подозрения, по ту – другие. В Москве кто-то недоволен многовекторностью Минска. Александр Лукашенко объясняет её суть просто. Неужели и в этот раз кто-то не поймёт?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Наша многовекторность обусловлена прежде всего нашей экономической политикой. Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Беларуси потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова. Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и нефтехимию, и химию продавать на внешних рынках. Я президенту еще раз, как это было рассказал. Я очень рад, что руководство России понимает нас в этом плане».

А если в целом, то складывается впечатление, что с понимаем у руководства Беларуси и России в принципе всё в порядке.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У нас есть твердое понимание, что это наше общее Отечество от Бреста до Владивостока, где сегодня существуют два независимых государства. Как бы не складывалась ситуация, я больше всех заинтересован в сохранение суверенитет нашего государства».

Раз президенты по итогам переговоров ничего не заявили для прессы – значит, всё скрывают! Откуда это повелось, сейчас уже, наверное, никто и не вспомнит. Правда в том, что в Сочи и прессы-то не было. А значит, чтобы не сесть в лужу, тем, кто так любит запускать волну, нужно было всего лишь немного подождать.

Фото: БЕЛТА

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