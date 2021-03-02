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«Шахтер» завоевал Суперкубок Беларуси
Источник материала: ОНТ
Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сразились за Суперкубок Беларуси. В результате «Шахтер» в серии пенальти обыграл соперника.
Таким образом, солигорский «Шахтер» впервые завоевал Суперкубок страны.
Победный послематчевый удар остался на счету вратаря «Шахтера» Александра Гутора. Помимо этого он отразил два пенальти в серии.
Фото: «ВКонтакте», ФК «Шахтер», Солигорск
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Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сразились за Суперкубок Беларуси. В результате «Шахтер» в серии пенальти обыграл соперника. Таким образом, солигорский «Шахтер»...
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