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«Шахтер» завоевал Суперкубок Беларуси

02.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Шахтер» завоевал Суперкубок Беларуси

Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сразились за Суперкубок Беларуси. В результате «Шахтер» в серии пенальти обыграл соперника.

Таким образом, солигорский «Шахтер» впервые завоевал Суперкубок страны.

Победный послематчевый удар остался на счету вратаря «Шахтера» Александра Гутора. Помимо этого он отразил два пенальти в серии.

Фото: «ВКонтакте», ФК «Шахтер», Солигорск
 

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Солигорский «Шахтер» и БАТЭ сразились за Суперкубок Беларуси. В результате «Шахтер» в серии пенальти обыграл соперника. Таким образом, солигорский «Шахтер»...
 
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