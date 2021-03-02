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Песчаные бури Сахары повысили уровень радиоактивности на территории Европы

02.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Песчаные бури Сахары повысили уровень радиоактивности на территории Европы

Песчаные бури, бушевавшие недавно в Сахаре, стали причиной повышения уровня радиоактивности на европейском континенте. Об этом сообщила Ассоциация по контролю радиоактивности на Западе, пишет БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Специалисты обнародовали результаты анализов образца песка, который выпал на горный массив Юра возле границы между Францией и Швейцарией. Как выяснилось, вместе с песком и ветром на европейский континент прибыл продукт радиоактивного распада цезий-137, характерный для ядерных взрывов. Эксперты выразили уверенность, что это – последствия испытаний, проводимых Францией в пустыне Сахара во время разработки оружия массового поражения.

С начала зимы в Западной Европе осело уже три «пылевых облака» из Сахары, которые приносят им ветра сирокко. В первую очередь страдают от этого территории Испании, Франции, Великобритании, Италии и Германии.

Фото: pixabay

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Песчаные бури, бушевавшие недавно в Сахаре, стали причиной повышения уровня радиоактивности на европейском континенте. Об этом сообщила Ассоциация по контролю...
 
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