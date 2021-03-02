Песчаные бури Сахары повысили уровень радиоактивности на территории Европы

Источник материала: ОНТ

Песчаные бури, бушевавшие недавно в Сахаре, стали причиной повышения уровня радиоактивности на европейском континенте. Об этом сообщила Ассоциация по контролю радиоактивности на Западе, пишет БЕЛТА со ссылкой на Euronews .

Специалисты обнародовали результаты анализов образца песка, который выпал на горный массив Юра возле границы между Францией и Швейцарией. Как выяснилось, вместе с песком и ветром на европейский континент прибыл продукт радиоактивного распада цезий-137, характерный для ядерных взрывов. Эксперты выразили уверенность, что это – последствия испытаний, проводимых Францией в пустыне Сахара во время разработки оружия массового поражения.

С начала зимы в Западной Европе осело уже три «пылевых облака» из Сахары, которые приносят им ветра сирокко. В первую очередь страдают от этого территории Испании, Франции, Великобритании, Италии и Германии.

Фото: pixabay

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