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Завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц Тихановской
Источник материала: ОНТ
Стало известно о подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц Светланы Тихановской. Сама она объявлена в розыск.
Следственный комитет передал документы на экстрадицию в Генеральную прокуратуру и ожидает реакции литовской стороны. По данным следствия, ближайшее окружение одного из экс-кандидатов планировало организацию массовых беспорядков в августе. Результаты президентских выборов их мало интересовали – это подтверждает расшифровка видеозаписи встречи, переданной следователями.
На встрече обсуждали конкретный план действий, шла речь о выделении денег на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций. И судя по оперативному видео, о захвате зданий говорили, как о чём-то обыденном, а не о серьёзном преступлении. Основных фигурантов по этому делу задержали ещё в прошлом августе.
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Стало известно о подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц...
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