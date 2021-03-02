Завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц Тихановской

Источник материала: ОНТ

Стало известно о подготовке к захвату зданий исполкомов и администраций в Гомеле. Завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх доверенных лиц Светланы Тихановской. Сама она объявлена в розыск.

Следственный комитет передал документы на экстрадицию в Генеральную прокуратуру и ожидает реакции литовской стороны. По данным следствия, ближайшее окружение одного из экс-кандидатов планировало организацию массовых беспорядков в августе. Результаты президентских выборов их мало интересовали – это подтверждает расшифровка видеозаписи встречи, переданной следователями.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: «Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе и Тихановская».

На встрече обсуждали конкретный план действий, шла речь о выделении денег на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций. И судя по оперативному видео, о захвате зданий говорили, как о чём-то обыденном, а не о серьёзном преступлении. Основных фигурантов по этому делу задержали ещё в прошлом августе.

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