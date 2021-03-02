Больницы Гродненской области активно оснащают оборудованием для ранней диагностики ковида

Источник материала: ОНТ

В Минздраве сообщают: заболеваемость ковидом пошла на спад. За сутки зафиксировано 869 случаев. Это приблизительно вдвое меньше предыдущих значений. Между тем в апреле начнется массовая вакцинация. Сегодня в страну пришла еще одна партия российской вакцины – 40 тысяч доз второго компонента. Ожидается еще одна – стотысячная.

Об этом сообщил Дмитрий Пиневич на заседании итоговой коллегии здравоохранения в Гродно. В регионе привиты практически все желающие медработники, в поликлиники приглашают педагогов. Параллельно готовят списки всех желающих получить вакцину. Больницы Гродно и районных центров в течение года пополнялись аппаратами КТ и МРТ для ранней диагностики ковида.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «Оценка Гродненщины высокая. Я думаю, что другого и быть не должно было. Достаточно высокое количество материальных ресурсов, высокое количество кадров, одна из самых высоких обеспеченность кадровыми ресурсами в стране».

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «На VI Всебелорусском собрании были поставлены четкие задачи по повышению мобильности нашей системы здравоохранения, по активизации работы, по созданию опорных клиник – межрайонных центров. В Гродненской области их будет несколько – это Островец, который уже функционирует; Лида, которая сейчас дооснащается; Волковыск, который дооснащается; клиники Гродно, где тоже сейчас проводится работа по модернизации и дооснащения оборудованием».

Также в Гродно сейчас идет строительство областного онкологического центра. Это позволит в ближайшие пять лет уделить больше внимания выявлению рака у жителей региона на ранних стадиях.

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