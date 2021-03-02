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Нет ни документов, ни авто. В правительстве объяснили, как снять с учета такую машину, чтобы не платить налог
Источник материала: Tut.by
После введения транспортного налога одним из нерешенных для автовладельцев вопросов было то, как не платить деньги, если фактически машиной не владеешь — например, продал ее на запчасти, но с учета не снял. 1 марта Совмин подготовил постановление № 122, которое предусматривает корректировку порядка снятия с учета транспортных средств для утилизации. Об этом сообщает
Ситуации, когда машины физически нет, у владельца не сохранились ни номерные знаки, ни документы, но на учете машина стоит, оказались не такой уж и редкостью. По действующим законам снять автомобиль с учета в таком случае было невозможно. Значит, за него пришлось бы платить транспортный налог.
Еще в январе начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский говорил, что ГАИ работает над упрощением процедуры снятия с учета транспортных средств, непригодных к эксплуатации.
Новым постановлением установлено, что при снятии с учета транспортных средств для утилизации необходимо соблюсти одно из следующих оснований:
Именно последний пункт позволяет снять с учета «висящий» на владельце автомобиль при отсутствии как документов, так и самого автомобиля.
Если указанные основания отсутствуют, то снятие с учета можно осуществить после установления его идентификационного номера.
Также документом корректируются вопросы, касающиеся утраты (хищения) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Нет ни документов, ни авто. В правительстве объяснили, как снять с учета такую машину, чтобы не платить налог
На Национальном правовом портале опубликовано постановление Совета министров от 1 марта 2021 г. № 122, которое предусматривает корректировку порядка снятия с учета...
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