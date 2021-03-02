Нет ни документов, ни авто. В правительстве объяснили, как снять с учета такую машину, чтобы не платить налог

Источник материала: Tut.by

После введения транспортного налога одним из нерешенных для автовладельцев вопросов было то, как не платить деньги, если фактически машиной не владеешь — например, продал ее на запчасти, но с учета не снял. 1 марта Совмин подготовил постановление № 122, которое предусматривает корректировку порядка снятия с учета транспортных средств для утилизации. Об этом сообщает Национальный правовой портал .



Фото: Павел Мурашко

Ситуации, когда машины физически нет, у владельца не сохранились ни номерные знаки, ни документы, но на учете машина стоит, оказались не такой уж и редкостью. По действующим законам снять автомобиль с учета в таком случае было невозможно. Значит, за него пришлось бы платить транспортный налог.

Еще в январе начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский говорил, что ГАИ работает над упрощением процедуры снятия с учета транспортных средств, непригодных к эксплуатации.

Новым постановлением установлено, что при снятии с учета транспортных средств для утилизации необходимо соблюсти одно из следующих оснований:

собственнику сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и (или) регистрационные знаки;

документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку;

в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию транспортного средства в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

Именно последний пункт позволяет снять с учета «висящий» на владельце автомобиль при отсутствии как документов, так и самого автомобиля.

Если указанные основания отсутствуют, то снятие с учета можно осуществить после установления его идентификационного номера.

Также документом корректируются вопросы, касающиеся утраты (хищения) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .