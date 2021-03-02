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Нет ни документов, ни авто. В правительстве объяснили, как снять с учета такую машину, чтобы не платить налог

03.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После введения транспортного налога одним из нерешенных для автовладельцев вопросов было то, как не платить деньги, если фактически машиной не владеешь — например, продал ее на запчасти, но с учета не снял. 1 марта Совмин подготовил постановление № 122, которое предусматривает корректировку порядка снятия с учета транспортных средств для утилизации. Об этом сообщает Национальный правовой портал.


Фото: Павел Мурашко

Ситуации, когда машины физически нет, у владельца не сохранились ни номерные знаки, ни документы, но на учете машина стоит, оказались не такой уж и редкостью. По действующим законам снять автомобиль с учета в таком случае было невозможно. Значит, за него пришлось бы платить транспортный налог.

Еще в январе начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский говорил, что ГАИ работает над упрощением процедуры снятия с учета транспортных средств, непригодных к эксплуатации.

Новым постановлением установлено, что при снятии с учета транспортных средств для утилизации необходимо соблюсти одно из следующих оснований:

  • собственнику сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и (или) регистрационные знаки;
  • документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку;
  • в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию транспортного средства в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

Именно последний пункт позволяет снять с учета «висящий» на владельце автомобиль при отсутствии как документов, так и самого автомобиля.

Если указанные основания отсутствуют, то снятие с учета можно осуществить после установления его идентификационного номера.

Также документом корректируются вопросы, касающиеся утраты (хищения) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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На Национальном правовом портале опубликовано постановление Совета министров от 1 марта 2021 г. № 122, которое предусматривает корректировку порядка снятия с учета...
 
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