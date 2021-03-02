Samsung рассказала о своих лучших телевизорах 2021 года. Вот сколько они стоят

Источник материала: Tut.by

Samsung на онлайн-мероприятии показала новые топовые телевизоры и другую технику для дома 2021 модельного года. Некоторые устройства анонсировались ранее — теперь о них рассказали подробнее. Об этом сообщается на официальном сайте производителя, а также на ресурсе The Verge .





Огромные MicroLED-телевизоры до 110 дюймов

В пресс-релизе компании говорится: первые панели на основе технологии Micro LED Samsung представила в 2018 году. Тогда устройство называлось The Wall и состояло из нескольких модулей, которые комбинировались между собой. Таким образом максимальная диагональ экрана доходила до 292 дюймов (в Нью-Йорке, например, демонстрировался вариант на 146 дюймов), и его больше позиционировали как решение для бизнеса, а не для дома.



Так выглядел The Wall

Сейчас же на основе матриц типа MicroLED предлагают более традиционные ТВ, которые, по крайней мере в теории, поместятся как в офисах, так и дома. Их диагональ, судя по информации The Verge, составит от 88 до 110 дюймов. Добавляется, что сначала на рынок поступят модели именно на 99 и 110 дюймов.

Цена, правда, пока не указывается — но бюджетными эти модели точно не назовешь. По сути, это самые топовые телевизоры компании во всей линейке.



А так MicroLED-телевизоры, судя по сайту производителя, будут выглядеть теперь

Напомним: технология MicroLED дает практически те же преимущества, что и OLED-панели. Каждый микроскопический светодиод излучает свой свет, поэтому здесь не нужна общая подсветка сзади панели. Кроме того, такая технология позволяет получить глубокий черный цвет и очень высокую яркость. Но, в отличие от OLED-панелей, такие светодиоды почти не выгорают (по крайней мере, на это уходит больше времени).

Телевизоры Neo QLED по цене от 1600 долларов

Об этих телевизорах компания впервые заявила в январе на выставке CES. Они оснащаются системой подсветки Mini LED. Если вкратце, то Mini LED-модели могут похвастаться улучшенным качеством картинки за счет внедрения множества микроскопических светодиодов, которые позволяют задействовать средства локального затемнения за счет разделения экрана на зоны с независимой регулировкой подсветки.



Фото: The Verge

Эти светодиоды (в Samsung их называют Quantum Mini) до 40 раз меньше в сравнении с использующимися в «традиционных» QLED-телевизорах. При этом их существенно больше. В общем, в телевизорах можно ожидать лучших показателей контрастности и динамического диапазона — в том числе при активном HDR.

В общем, если упростить: телевизоры Neo QLED — круче, чем просто QLED, но менее технологичные по сравнению с описанными выше MicroLED.

В пресс-релизе, который распространила компания, добавляется: в 2021 году в продажу поступят модели Samsung Neo QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65, 75 и 85 дюймов, а модельный ряд 4K-устройств (QN90A и QN85A) стартует с модели размером от 50 дюймов. Разрешение экранов этих телевизоров, как понятно из названия, составляет 4K или 8K.



Фото: The Verge

Цены для Беларуси (или соседней России) и дата старта продаж пока не озвучены. Но в The Verge опубликовали стоимость новинок для США.

Так, стартовая 55-дюймовая модель серии QN85A оценена в 1600 долларов, серии QN90A такой же диагонали — в 1800 долларов, 8K-решение линейки QN800A на 65 дюймов — в 3500 долларов, QN900A на 65 дюймов — в 5000 долларов. При этом самая дорогая модель на 85 дюймов стоит 9000 долларов.

Дизайнерские и «уличные» ТВ, защищенные от воды

Компания также показала обновленные ТВ серии The Frame, которые могут постоянно отображать на экране разнообразные произведения искусства и по виду скорее напоминают рамки для картин, а не обычный телевизор. В Samsung заявляют, что «свежие» модели линейки стали тоньше (24,9 мм), а также получили больше встроенной памяти. За счет этого каталог постоянно отображающихся на панели картин возрос до 1200 изображений в разрешении UHD.



The Frame 2021

Из необычного — телевизор под названием The Terrace. Представители компании описывают его как «уличную» модель, которая «устойчива к атмосферным явлениям» и защищена от воды и пыли (сертификация IP55). ТВ будет доступен в диагоналях от 55 до 75 дюймов.

Из других гаджетов — тройной лазерный проектор The Premiere, игровой монитор Odyssey G9 с изгибом экрана (1000R) и QLED-матрицей, 75-дюймовый интерактивный дисплей Samsung FLIP — его предлагают использовать для рабочих конференций и в целях обучения — и саундбары с 11.1.4-канальным звуком.