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Samsung рассказала о своих лучших телевизорах 2021 года. Вот сколько они стоят
Источник материала: Tut.by
Samsung на онлайн-мероприятии показала новые топовые телевизоры и другую технику для дома 2021 модельного года. Некоторые устройства анонсировались ранее — теперь о них рассказали подробнее. Об этом сообщается на официальном сайте производителя, а также на ресурсе
Огромные MicroLED-телевизоры до 110 дюймов
В пресс-релизе компании говорится: первые панели на основе технологии Micro LED Samsung представила в 2018 году. Тогда устройство
Сейчас же на основе матриц типа MicroLED предлагают более традиционные ТВ, которые, по крайней мере в теории, поместятся как в офисах, так и дома. Их диагональ, судя по информации The Verge, составит от 88 до 110 дюймов. Добавляется, что сначала на рынок поступят модели именно на 99 и 110 дюймов.
Цена, правда, пока не указывается — но бюджетными эти модели точно не назовешь. По сути, это самые топовые телевизоры компании во всей линейке.
Напомним: технология MicroLED дает практически те же преимущества, что и OLED-панели. Каждый микроскопический светодиод излучает свой свет, поэтому здесь не нужна общая подсветка сзади панели. Кроме того, такая технология позволяет получить глубокий черный цвет и очень высокую яркость. Но, в отличие от OLED-панелей, такие светодиоды почти не выгорают (по крайней мере, на это уходит больше времени).
Телевизоры Neo QLED по цене от 1600 долларов
Об этих телевизорах компания впервые
Эти светодиоды (в Samsung их называют Quantum Mini) до 40 раз меньше в сравнении с использующимися в «традиционных» QLED-телевизорах. При этом их существенно больше. В общем, в телевизорах можно ожидать лучших показателей контрастности и динамического диапазона — в том числе при активном HDR.
В общем, если упростить: телевизоры Neo QLED — круче, чем просто QLED, но менее технологичные по сравнению с описанными выше MicroLED.
В пресс-релизе, который распространила компания, добавляется: в 2021 году в продажу поступят модели Samsung Neo QLED 8K (QN800A и QN900A) с диагональю 65, 75 и 85 дюймов, а модельный ряд 4K-устройств (QN90A и QN85A) стартует с модели размером от 50 дюймов. Разрешение экранов этих телевизоров, как понятно из названия, составляет 4K или 8K.
Цены для Беларуси (или соседней России) и дата старта продаж пока не озвучены. Но в The Verge опубликовали стоимость новинок для США.
Так, стартовая 55-дюймовая модель серии QN85A оценена в 1600 долларов, серии QN90A такой же диагонали — в 1800 долларов, 8K-решение линейки QN800A на 65 дюймов — в 3500 долларов, QN900A на 65 дюймов — в 5000 долларов. При этом самая дорогая модель на 85 дюймов стоит 9000 долларов.
Дизайнерские и «уличные» ТВ, защищенные от воды
Компания также показала обновленные ТВ серии The Frame, которые могут постоянно отображать на экране разнообразные произведения искусства и по виду скорее напоминают рамки для картин, а не обычный телевизор. В Samsung заявляют, что «свежие» модели линейки стали тоньше (24,9 мм), а также получили больше встроенной памяти. За счет этого каталог постоянно отображающихся на панели картин возрос до 1200 изображений в разрешении UHD.
Из необычного — телевизор под названием The Terrace. Представители компании описывают его как «уличную» модель, которая «устойчива к атмосферным явлениям» и защищена от воды и пыли (сертификация IP55). ТВ будет доступен в диагоналях от 55 до 75 дюймов.
Из других гаджетов — тройной лазерный проектор The Premiere, игровой монитор Odyssey G9 с изгибом экрана (1000R) и QLED-матрицей, 75-дюймовый интерактивный дисплей Samsung FLIP — его предлагают использовать для рабочих конференций и в целях обучения — и саундбары с 11.1.4-канальным звуком.
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Samsung на онлайн-мероприятии показала новые топовые телевизоры и другую технику для дома 2021 модельного года.
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