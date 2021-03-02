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«Народ – чемпион!»
Источник материала: Хартия'97
«Народ – чемпион!»
Жители Боровлян солидарны со свободными спортсменами и болельщиками.
В Беларуси продолжаются акции протеста.
«Народ чемпион!» - сказали сегодня вечером жители Боровлян, поддержав спортсменов и болельщиков.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители Боровлян солидарны со свободными спортсменами и болельщиками.
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