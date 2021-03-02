ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Штадлер» Брест — Минск уже час стоит под Барановичами

03.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Штадлер» БрестМинск уже час стоит под Барановичами

6
  • 2.03.2021, 23:03
  • 9,114
«Штадлер» Брест — Минск уже час стоит под Барановичами
иллюстрационное Фото: tut.by

Из вагонов никого не выпускают.

Электропоезд Брест — Минск, который должен был прибыть в столицу в 22.30, уже почти час стоит на подъезде к Барановичам. Об этом tut.by сообщили читатели.

— В 21.57 должны были прибыть в Барановичи. Буквально пару минут оставалось, когда резко затормозили и остановились.

По словам пассажиров, поезд стоит уже час и когда поедет дальше — неизвестно. Из вагонов никого не выпускают.

Машинист «Штадлера» по громкой связи объявил, что остановка произошла «по техническим причинам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Як сказаць не сказаўшы: Лукашэнка пра крэдыт, датэрміновыя выбары і свой сыход
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by