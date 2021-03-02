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США прекращают оказание помощи России из-за ситуации с Навальным
Источник материала: Хартия'97
США прекращают оказание помощи России из-за ситуации с Навальным
Также Вашингтон исключает РФ из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.
Соединенные Штаты прекращают оказание помощи Российской Федерации, за исключением срочной гуманитарной помощи. Такое заявление сделали в Государственном департаменте, указав на то, что такое решение было принято из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.
Об этом сообщает
Также Вашингтон исключает Россию из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.
При этом Белый дом прекращает любые программы иностранного военного финансирования с участием России, а также отказывают в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.
В Госдепартаменте добавили, что введенные против России санкции будут применены через 15 дней после соответствующего уведомления Конгресса.
Ограничительные меры могут быть сняты только через 12 месяцев и после выполнения Россией определенных условий.
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Также Вашингтон исключает РФ из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.
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