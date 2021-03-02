Источник материала: Хартия'97

Фашизм в Беларуси: Пенсионерке с онкологией дали 20 суток за чтение книги Василя Быкова 17 2.03.2021, 22:13

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Галина Гуленкова

фото: rfe/rl

Приговор Ветерану труда Галине Гуленковой вынес судья Михаил Макаревич.

66-летнюю Галину Гуленкову, которая читала белорусские книжки в электричке вместе с другими пенсионерами, Партизанский суд Минска арестовал на 20 суток. Сейчас она в ЦИП на Окрестина, пишет «Радыё Свабода» .

Обвинили женщину в участии в массовой акции по ч. 3.ст.23.34 и неподчинение сотрудникам милиции по статье 23.4.

Галина Гуленкова не признала себя виновной. По словам сына, она заявила, что ехала на рынок в Ждановичи, у нее была с собой книга Василя Быкова. Когда она вышла из электрички, на перроне к ней подошел мужчина в одежде рыбака, который держал ледобур.

«Он схватил маму за руку и сказал: «Пройдем». Мама растерялась и пошла за ним. Мужчина оказался участковым, он завел маму в автобус. Мама не сопротивлялась, — говорит Максим, 31-летний сын Галины Гуленковой. — Свидетель, выступавший в суде под псевдонимом, сказал, что Галина Гуленкова на перроне призвала людей к каким-то действиям, которые оскорбляют власть, махала руками. Мама сказала, что свидетель лжет и ее задерживал совсем другой человек».

Судья Михаил Макаревич не согласился просмотреть видео с камер наблюдения, несмотря на просьбы Галины Гуленковой.

«Мама была в отчаянии, тяжело было ее слышать. Спросила у судьи: что ей, еще 17 суток сидеть? Судья сказал — да, пожелал ей всего доброго и ушел. Удивляет такое равнодушие к людям. Это зрелые люди, и над ними так издеваются, — говорит Максим. — Первое, что мать спросила у судьи, — нормально ли это, что пожилая женщина с больной спиной спит третьи сутки на полу? Но судья сказал, что этот вопрос не в его компетенции».

По словам Максима, у матери больна спина, болит нога, она ходит с палочкой. Многие написали в соцсетях и выразили поддержку его матери.

«У нее онкология, ей удаляли щитовидную железу, она состоит на учете. Она принимает таблетки и обычно старается брать с собой определенное их количество, так как, учитывая сегодняшнюю ситуацию в стране, не знаешь, где окажешься завтра», — рассказывает сын.

Максим ждет, куда переведут матерь и когда будет возможность передать ей передачу.

Галина Гуленкова — коренная минчанка, Ветеран труда, много лет отработала на предприятии «Горизонт».

«Мама довольно активный и позитивный человек, всегда идет навстречу людям, всегда старается помочь», — говорит сын Галины Гуленковой.

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