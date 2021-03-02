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США опубликовали санкционный список по делу Навального

03.03.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США опубликовали санкционный список по делу Навального

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  • 2.03.2021, 22:05
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США опубликовали санкционный список по делу Навального

В него вошли директор ФСБ и генпрокурор России.

Минфин США опубликовал список граждан России и организаций, против которых введены санкции из-за отравления и преследования оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Под санкции попали:

директор ФСБ Александр Бортников;

глава ФСИН Александр Калашников;

первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко;

генпрокурор Игорь Краснов;

заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

заместитель министра обороны Павел Попов;

глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Кроме того, под санкции попали организации:

27-й научный центр минобороны РФ;

33-й центральный НИИ минобороны РФ;

НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – по данным "Дождя", именно там во времена СССР разработали боевое отравляющее вещество "Новичок", которое нашли в пробах Навального.

В списке ведомства также фигурируют Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ), которые США уже включили в санкционный список ранее на других основаниях.

2 марта ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников: генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Нацгвардией РФ Виктора Золотова.

Вслед за ним санкции ввели и США, сообщили в администрации страны.

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В него вошли директор ФСБ и генпрокурор России.
 
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