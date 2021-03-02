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Жители Гродно, Бреста и Жодино вышли на акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Жители Гродно, Бреста и Жодино вышли на акции протеста
Горожане поддержали Катерину Борисевич и Артема Сорокина.
Жители Жодино вышли на акцию солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным.
Вечерние акции солидарности прошли также в Гродно и Бресте.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Горожане поддержали Катерину Борисевич и Артема Сорокина.
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