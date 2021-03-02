Источник материала: Хартия'97

«Шахтер» по пенальти обыграл БАТЭ и впервые завоевал Суперкубок Беларуси 4 2.03.2021, 21:50

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иллюстрационное Фото: Twitter

Победный удар на счету вратаря Гутора.

"Шахтер" впервые завоевал Суперкубок Беларуси. В матче за трофей "горняки" в серии пенальти переиграли БАТЭ — 0:0 (5:4 в серии пенальти), передает pressball.by .

Победный послематчевый удар на счету вратаря "Шахтера" Александра Гутора. Кипер, кроме того, отразил два пенальти в серии.

ШАХТЕР — БАТЭ — 0:0 (5:4 в серии пенальти)

ШАХТЕР: Гутор — Шевченко,Филипенко, Сачивко, Антич — Сзоке (Корзун, 31), Кендыш (к) — Диасамидзе (Ахмеди, 59), Океухи (Иванович, 87), Стасевич — Дарбо (Дебелко, 87).

Запасные: Черник, Белов, Хадаркевич, Бегунов, Макаренко, Сотников, Забелин, Подстрелов.

БАТЭ: Чичкан — Нечаев, Рыбак, Я. Филипович, А. Филипович (Володько, 45) — Милич, Яблонский, Карасев (Виллюмссон, 89), Нехайчик (к) — Сарока, Сигневич.

Запасные: Кудравец, Скавыш, Супранович, Копитович, Малькевич, Волков, Носко, Умаров, Лазарчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Корзун (95) — Яблонский (27), Сарока (61), Карасев (86).

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ: 0:1 — Сигневич. 1:1 — Кендыш. 1:2 — Виллюмссон. 2:2 — Дебелко. 2:2 — Скавыш (вратарь). 3:2 — Сачивко. 3:3 — Умаров. 3:3 — Филипенко (штанга). 3:4 — Володько. 4:4 — Стасевич. 4:4 — Яблонский (вратарь). 5:4 — Гутор.

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