Минское «Динамо» проиграло СКА в первом матче плей-офф КХЛ

ХК «Динамо-Минск» проиграл в Петербурге СКА со счетом 2:4. Второй поединок противостояния до четырех побед пройдет 4 марта.

Счет открыл динамовец Варфоломеев на 5-й минуте. Хозяева ответили тремя шайбами: на 27-й и 28-й минутах отличился Кузьменко, на 33-й — Подколзин. Игрок «Динамо» Воронин вернул интригу на 51-й минуте — 2:3. Но Кемппайнен увеличил отрыв за две минуты до конца матча.

Минские динамовцы пробились в топ-16 клубов Континентальной хоккейной лиги впервые с 2017 года. Они занимали 20-е и дважды 24-е места последние три сезона.