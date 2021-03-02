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Штаб: Илье Салею незаконно продлен домашний арест

03.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Cуд Партизанского района 3 марта рассмотрит жалобу адвокатов Ильи Салея на продление домашнего ареста до 16 апреля.

По мнению защиты, решение о продлении нарушает максимальный срок содержания под стражей и домашним арестом, сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«В соответствии с законом такой предельный срок по инкриминируемому Илье менее тяжкому преступлению не может превышать 6 месяцев и включает в себя время нахождения в ИВС и СИЗО, а значит истекает 9 марта 2021 года. После этого мера пресечения должна быть отменена или избрана иная, не связанная с лишением свободы», - говорится в сообщении.

 
 
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Cуд Партизанского района 3 марта рассмотрит жалобу адвокатов Ильи Салея на продление домашнего ареста до 16 апреля.
 
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