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В Беларуси с запретом на выезд физлицам облегчили пересечение границы
Источник материала: АФН
В Беларуси подписан указ №77 от 2 марта 2021 года, который направлен на создание более комфортных условий перемещения граждан через границу.
«В соответствии с указом физическим лицам предоставлена возможность уплачивать таможенные платежи непосредственно должностному лицу таможенных органов наличными денежными средствами в тех пунктах пропуска, где отсутствуют кассы таможни и банковские терминалы», - говорится в официальном комментарии к документу.
«Необходимость такой уплаты таможенных платежей может возникать при следовании граждан через границу железнодорожным транспортом (в пунктах пропуска "Бигосово-2", "Гудогай", "Тереховка", "Горынь", "Хотислав") и в некоторых областных аэропортах», - отмечается в комментарии.
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В Беларуси подписан указ №77 от 2 марта 2021 года, который направлен на создание более комфортных условий перемещения граждан через границу.
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