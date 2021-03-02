ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси с запретом на выезд физлицам облегчили пересечение границы

03.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Беларуси подписан указ №77 от 2 марта 2021 года, который направлен на создание более комфортных условий перемещения граждан через границу.

«В соответствии с указом физическим лицам предоставлена возможность уплачивать таможенные платежи непосредственно должностному лицу таможенных органов наличными денежными средствами в тех пунктах пропуска, где отсутствуют кассы таможни и банковские терминалы», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Необходимость такой уплаты таможенных платежей может возникать при следовании граждан через границу железнодорожным транспортом (в пунктах пропуска "Бигосово-2", "Гудогай", "Тереховка", "Горынь", "Хотислав") и в некоторых областных аэропортах», - отмечается в комментарии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси подписан указ №77 от 2 марта 2021 года, который направлен на создание более комфортных условий перемещения граждан через границу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Яркое начало весны. 7 фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by