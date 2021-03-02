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Правозащитники признали политзаключенными еще 5 граждан Беларуси

03.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 5 граждан РБ, следует из заявления правозащитного центра «Весна».

Политзаключенными признаны лишенные свободы за оскорбление представителей власти (сотрудников милиции) и оскорбление государственных символов:

Руслан Линник - обвиняемый и заключенный под стражу по cт. 369 УК (Оскорбление представителя власти);

Виктор Царикевич - осужден приговором суда Мостовского р-на по ч. 1 и 2 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) на один год лишения свободы;

Игорь Копанайко - осужден приговором суда Фрунзенского р-на г. Минска по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ст. Ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) на полтора года лишения свободы, гражданин Российской Федерации;

Ян Рымарев - осужденный приговором суда Жлобинского р-на по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) на два года ограничения свободы с направлением в исправительное утсановление открытого типа, направлен для отбытия наказания;

Юрий Костюк - осужден приговором суда Ленинского р-на г. Бреста по ст. 370 УК (оскорбление дежавных символов) на один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

«…мы, представители белорусского правозащитного сообщества, в очередной раз подтверждая свои неоднократно высказанные требования по декриминализации диффамации и недопустимости лишения свободы граждан за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов (совместное заявление от 22 декабря 2020 г.), … мы считаем преследование и лишение свободы Руслана Линника, Виктора Царикевича, Игоря Копанайко, Яна Рымарева, Юрия Костюка политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а их самих политическими заключенными», говорится в заявлении.

Правозащитники потребовали незамедлительно освободить всех политзаключенных в стране. Число политзаключенных в Беларуси выросло до 263 человек.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 5 граждан РБ, следует из заявления правозащитного центра «Весна».
 
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