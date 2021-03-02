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ЕС снимет санкции с РФ только после реализации минских соглашений

03.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Санкции Евросоюза против России останутся в силе до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе своего первого визита в Донбасс во вторник, 2 марта. "Полное выполнение минских соглашений - единственная возможность продвинуться вперед", - написал Мишель в Twitter.

В ходе совместной поездки на восток Украины Мишель выразил президенту Владимиру Зеленскому "однозначную поддержку суверенитета и территориальной независимости" его страны. Евросоюз содействует открытию новых пропускных пунктов, разминированию и расширению поддержки мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) при выполнении ее мандата в Донбассе, отметил Мишель.

Глава Европейского совета также заявил, что на линии соприкосновения в Луганской области он вместе с Зеленским призвал к полному открытию всех пропускных пунктов, отметив, что "это жизненно важно для поддержания связей между людьми и оказания различных услуг", передает DW.

"Постыдная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с катастрофическими последствиями конфликта", - отметил Мишель. Он "впечатлен крайне важной работой" в Донбассе миссии ОБСЕ, а также выражает благодарность партнерам ЕС, которые помогают оказывать поддержу населению в зоне конфликта - Международному комитету Красного Креста, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Программе развития ООН (UNDP) и Датской группе по разминированию (DDG).

 
 
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Санкции Евросоюза против России останутся в силе до тех пор, пока не будут полностью выполнены минские соглашения.
 
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