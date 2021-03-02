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Свидетель убийства Тарайковского: «Если меня поймают, то вывезут в лес»

03.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В программе «Белорусский мир» телеканала Белсат услышим детективную историю побега из Беларуси на велосипеде, познакомимся с уцелевшим свидетелем убийства Тарайковского и побываем в Берлине на акциях солидарности, в которых участвует лидер группы «Крыві».

10 августа Вячеслав Смольский был возле метро «Пушкинская» в Минске и собственными глазами видел убийство Александра Тарайковского и даже снял этот момент на видео.


фото из открытого доступа

«Александр Тарайковский был в самом первом ряду. Он шел один, появился метров в 20-ти от силовиков «Алмаза». (…) Он шел в шортах, майке, с поднятыми руками. В руках не было ничего. После его убийства МВД даст информацию, что он подорвался на самодельном устройстве. Но в этот момент я снимал видео, где видно, что в его руках нет ничего. Видно, что он погиб от целенаправленного выстрела в сердце. Первый выстрел был смертелен», – вспоминает Вячеслав.

После того, как он поделился видеосъемками со штабом Бабарико и СМИ, кто-то выломал замок в квартире Вячеслава. Опасаясь за свои жизнь, мужчина уехал в Киев.

«Для меня это был последний звонок. До этого понимал, что я свидетель убийства совершенного одними из лучших силовиков, которые в мире занимают первые три места на своих соревнованиях. И желая добиться правды, чтобы виновные были наказаны и чтобы их ждал трибунал, в принципе, подписываю себе смертный приговор. Если меня поймают, то вывезут в лес», – добавляет Вячеслав.
 
Теги: Минск
 
 
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В программе «Белорусский мир» телеканала Белсат услышим детективную историю побега из Беларуси на велосипеде, познакомимся с уцелевшим свидетелем убийства...
 
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